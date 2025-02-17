Неявка за повісткою - види відповідальності та чого чекати

Громадянин в ТЦК з повісткою. Фото: УНІАН

За неявку за повістками, виданими територіальним центром комплектування, громадянин має нести відповідальність. Якщо мова про повістку на уточнення даних — це буде адміністративна відповідальність, а якщо проігнорувати бойову повістку — настане відповідальність кримінальна.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина, пояснив різницю у відповідальності за неявку до ТЦК за повістками.

"За неявку по повістці на уточнення даних Ви підлягатимете адміністративній відповідальності", — зазначив юрист.

Неявка за якою повісткою тягне кримінальне провадження

Якщо ж громадянин ігнорує бойову повістку, яка ще називається мобілізаційним розпорядженням, то тут вже настає кримінальна відповідальність.

До того ж, пояснив Айвазян, така повістка не видається аби де.

"Щодо вручення мобілізаційного розпорядження, то це можливо тільки під особистий підпис і тільки у приміщенні ТЦК", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим вона відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняється повістка нового зразка.