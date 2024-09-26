Отпуск военного для регистрации брака — правила и сколько дней отпуска дается

Заключение брака с военным. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Военнослужащие имеют право на десятидневный отпуск для заключения брака. При этом денежное довольствие на период отпуска за военнослужащим не сохраняется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, состоящие на службе в Вооруженных силах Украины, имеют право в этот период зарегистрировать брак.

Закон позволяет им такой шаг — и даже гарантирует отпуск специально для этого события.

Временные рамки и финансовая составляющая отпуска

Согласно законодательству, отпуск по семейному обстоятельству (заключение военнослужащим брака) предоставляется сроком 10 календарных дней.

Юрий Айвазян добавил, что этот отпуск предоставляется без сохранения денежного довольствия.

Напомним, мы подробно рассказывали, как военнослужащему зарегистрировать брак во время войны.

Также мы писали о том, как можно ускорить процесс регистрации брака с военнослужащим.