Отпуск для военных - может ли командир отказать в отпуске после ВВК

Военнослужащий ВСУ во время военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Если военнослужащий, пройдя военно-врачебную комиссию, получил предписание на отпуск до 30 календарных дней по состоянию здоровья, то командир воинской части не может ему отказать в этом праве. Заключение ВВК — это не рекомендация, а требование, которое нужно соблюсти.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отпуск военного по требованию ВВК

К юристам обратился украинский военнослужащий, который по решению ВВК нуждается в отпуске на 30 дней.

Военный поинтересовался, может ли его командир отказать в этом праве.

"ВВК не "просит", а определяет медицинскую необходимость, то есть это документ, который обязывает командира издать приказ на отпуск", — отметил в ответе военнослужащему юрист Владислав Дерий.

Таким образом, военнослужащий с соответствующим заключением ВВК имеет право на отпуск до 30 календарных дней (согласно ч. 11 ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей").

Может ли командир отказать в отпуске

Дерий подчеркнул, что права на отказ у командира подразделения нет.

"Командир не может отказать в отпуске, поскольку этот вопрос уже решен по медицинским показаниям", — отметил юрист.

Единственное, что может сделать командир, пояснил Владислав Дерий — это формально задержать оформление, пока готовится приказ.

