Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отпуск после ВВК — может ли командир отказать военному

Отпуск после ВВК — может ли командир отказать военному

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:20
Отпуск для военных - может ли командир отказать в отпуске после ВВК
Военнослужащий ВСУ во время военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Если военнослужащий, пройдя военно-врачебную комиссию, получил предписание на отпуск до 30 календарных дней по состоянию здоровья, то командир воинской части не может ему отказать в этом праве. Заключение ВВК — это не рекомендация, а требование, которое нужно соблюсти.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Отпуск военного по требованию ВВК

К юристам обратился украинский военнослужащий, который по решению ВВК нуждается в отпуске на 30 дней.

Военный поинтересовался, может ли его командир отказать в этом праве.

"ВВК не "просит", а определяет медицинскую необходимость, то есть это документ, который обязывает командира издать приказ на отпуск", — отметил в ответе военнослужащему юрист Владислав Дерий.

Таким образом, военнослужащий с соответствующим заключением ВВК имеет право на отпуск до 30 календарных дней (согласно ч. 11 ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей").

Может ли командир отказать в отпуске

Дерий подчеркнул, что права на отказ у командира подразделения нет.

"Командир не может отказать в отпуске, поскольку этот вопрос уже решен по медицинским показаниям", — отметил юрист.

Единственное, что может сделать командир, пояснил Владислав Дерий — это формально задержать оформление, пока готовится приказ.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет денежное обеспечение военному в отпуске.

Добавим, мы сообщали о том, когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации.

ВСУ отпуск военные ВВК военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации