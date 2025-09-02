Отпуск для военных - может ли командир отказать в отпуске после ВВК

Отпуск после ВВК — может ли командир отказать военному
Если военнослужащий, пройдя военно-врачебную комиссию, получил предписание на отпуск до 30 календарных дней по состоянию здоровья, то командир воинской части не может ему отказать в этом праве. Заключение ВВК — это не рекомендация, а требование, которое нужно соблюсти.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отпуск военного по требованию ВВК
К юристам обратился украинский военнослужащий, который по решению ВВК нуждается в отпуске на 30 дней.
Военный поинтересовался, может ли его командир отказать в этом праве.
"ВВК не "просит", а определяет медицинскую необходимость, то есть это документ, который обязывает командира издать приказ на отпуск", — отметил в ответе военнослужащему юрист Владислав Дерий.
Таким образом, военнослужащий с соответствующим заключением ВВК имеет право на отпуск до 30 календарных дней (согласно ч. 11 ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей").
Может ли командир отказать в отпуске
Дерий подчеркнул, что права на отказ у командира подразделения нет.
"Командир не может отказать в отпуске, поскольку этот вопрос уже решен по медицинским показаниям", — отметил юрист.
Единственное, что может сделать командир, пояснил Владислав Дерий — это формально задержать оформление, пока готовится приказ.
Напомним, мы ранее писали о том, каким будет денежное обеспечение военному в отпуске.
Добавим, мы сообщали о том, когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!