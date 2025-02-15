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Прохождение ВВК 2025 — сколько времени дают военнообязанным

15 февраля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
ВВК для военнообязанных 2025 — сколько времени дается на прохождение
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию один раз в год. Эта процедура является обязательной, ведь именно заключение ВВК определяет степень пригодности к военной службе. В то же время законом определены четкие сроки, за которые лица должны пройти комиссию и получить заключение.

Сколько времени есть у военнообязанных мужчин для прохождения ВВК, рассказали специалисты АО "Бачинський та партнери".

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Порядок прохождения ВВК утверждает приказ №402 Министерства обороны Украины, а именно Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которое является подразделом документа.

По состоянию на февраль 2025 года процедура прохождения ВВК должна длиться не более 14 дней.

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии и установления предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных следующие:

  • до 4 дней — проведение медосмотров относительно пригодности к военной службе;
  • до 3 рабочих дней — проведение лабораторных исследований;
  • до 3 рабочих дней — проведение инструментальных исследований.

Военнообязанные, которые не имеют жалоб на здоровье, проходят упрощенный медосмотр. Если медики обнаружат какое-то заболевание или у лица будут жалобы, срок прохождения может быть больше. Так, юристы отметили, что по соответствующему запросу представителя комиссии, срок может быть продлен до 1 месяца.

 

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Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

При этом руководители ТЦК, председатели ОВА, работники учреждений здравоохранения обязаны придерживаться указанных выше сроков и должным образом организовать маршруты прохождения ВВК для военнообязанных мужчин.

Медики на ВВК при необходимости могут просматривать уже имеющиеся записи других врачей, которые были внесены в ЭСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и тому подобное.

Окончательное решение о пригодности к военной службе принимает исключительно военно-врачебная комиссия.

Ранее мы писали, что делать военнообязанным, если ТЦК не выдал заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы сообщали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.

Также мы информировали, какой статус могут получить ограниченно пригодные после повторной ВВК.

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