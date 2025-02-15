ВВК для военнообязанных 2025 — сколько времени дается на прохождение

Прохождение ВВК 2025 — сколько времени дают военнообязанным
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию один раз в год. Эта процедура является обязательной, ведь именно заключение ВВК определяет степень пригодности к военной службе. В то же время законом определены четкие сроки, за которые лица должны пройти комиссию и получить заключение.
Сколько времени есть у военнообязанных мужчин для прохождения ВВК, рассказали специалисты АО "Бачинський та партнери".
Какие сроки прохождения ВВК для военнообязанных в 2025 году
Порядок прохождения ВВК утверждает приказ №402 Министерства обороны Украины, а именно Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которое является подразделом документа.
По состоянию на февраль 2025 года процедура прохождения ВВК должна длиться не более 14 дней.
Сроки прохождения военно-врачебной комиссии и установления предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных следующие:
- до 4 дней — проведение медосмотров относительно пригодности к военной службе;
- до 3 рабочих дней — проведение лабораторных исследований;
- до 3 рабочих дней — проведение инструментальных исследований.
Военнообязанные, которые не имеют жалоб на здоровье, проходят упрощенный медосмотр. Если медики обнаружат какое-то заболевание или у лица будут жалобы, срок прохождения может быть больше. Так, юристы отметили, что по соответствующему запросу представителя комиссии, срок может быть продлен до 1 месяца.
При этом руководители ТЦК, председатели ОВА, работники учреждений здравоохранения обязаны придерживаться указанных выше сроков и должным образом организовать маршруты прохождения ВВК для военнообязанных мужчин.
Медики на ВВК при необходимости могут просматривать уже имеющиеся записи других врачей, которые были внесены в ЭСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и тому подобное.
Окончательное решение о пригодности к военной службе принимает исключительно военно-врачебная комиссия.
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