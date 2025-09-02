Відпустка для військових - чи може командир відмовити у відпустці після ВЛК

Військовослужбовець ЗСУ під час військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua

Якщо військовослужбовець, пройшовши військово-лікарську комісію, отримав припис на відпустку до 30 календарних днів за станом здоров’я, то командир військової частини не може йому відмовити у цьому праві. Висновок ВЛК — це не рекомендація, а вимога, якої потрібно дотриматися.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Відпустка військового на вимогу ВЛК

До юристів звернувся український військовослужбовець, який за рішенням ВЛК потребує відпустки на 30 днів.

Військовий поцікавився, чи може його командир відмовити у цьому праві.

"ВЛК не "просить", а визначає медичну необхідність, тобто це документ, який зобов’язує командира видати наказ на відпустку", — наголосив у відповіді військовослужбовцю юрист Владислав Дерій.

Таким чином, військовослужбовець із відповідним висновком ВЛК має право на відпустку до 30 календарних днів (згідно із ч. 11 ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

Чи може командир відмовити у відпустці

Дерій підкреслив, що права на відмову у командира підрозділу немає.

"Командир не може відмовити у відпустці, оскільки це питання вже вирішене за медичними показаннями", — зазначив юрист.

Єдине, що може зробити командир, пояснив Владислав Дерій — це формально затримати оформлення, поки готується наказ.

