Відпустка для військових - чи може командир відмовити у відпустці після ВЛК

Відпустка після ВЛК — чи може командир відмовити військовому
Якщо військовослужбовець, пройшовши військово-лікарську комісію, отримав припис на відпустку до 30 календарних днів за станом здоров’я, то командир військової частини не може йому відмовити у цьому праві. Висновок ВЛК — це не рекомендація, а вимога, якої потрібно дотриматися.
Відпустка військового на вимогу ВЛК
До юристів звернувся український військовослужбовець, який за рішенням ВЛК потребує відпустки на 30 днів.
Військовий поцікавився, чи може його командир відмовити у цьому праві.
"ВЛК не "просить", а визначає медичну необхідність, тобто це документ, який зобов’язує командира видати наказ на відпустку", — наголосив у відповіді військовослужбовцю юрист Владислав Дерій.
Таким чином, військовослужбовець із відповідним висновком ВЛК має право на відпустку до 30 календарних днів (згідно із ч. 11 ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").
Чи може командир відмовити у відпустці
Дерій підкреслив, що права на відмову у командира підрозділу немає.
"Командир не може відмовити у відпустці, оскільки це питання вже вирішене за медичними показаннями", — зазначив юрист.
Єдине, що може зробити командир, пояснив Владислав Дерій — це формально затримати оформлення, поки готується наказ.
