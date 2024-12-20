Отпуск по семейным обстоятельствам военному ВСУ — когда и насколько дают

Отпуск военным по семейным обстоятельствам — условия и сроки
В Украине для военнослужащих ВСУ, защищающих наше государство от российских оккупантов, кроме основного ежегодного, законом предусмотрено еще несколько видов отпусков. В частности, из-за определенных семейных обстоятельств, требующих присутствия военного дома.
При каких именно семейных обстоятельствах военнослужащий может получить отпуск и на какой срок он может предоставляться, рассказали юристы компании "INSEININ".
Так, по словам правоведов, согласно обновленной ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отпуск по семейным обстоятельствам может предоставляться военному один раз в течение календарного года и без сохранения денежного довольствия.
Обстоятельства и сроки предоставления такого отпуска следующие:
- заключение брака — до 10 календарных дней;
- тяжелое состояние здоровья или смерть: жены, родителей, детей — до 7 календарных дней;
- тяжелое состояние здоровья или смерть: родного брата или сестры, родителей жены — до 7 календарных дней;
- тяжелое состояние здоровья или смерть других родных — до 3 календарных дней;
- из-за пожара имущества военнослужащего — до 15 календарных дней;
- из-за стихийного бедствия в зоне проживания военнослужащего или членов его семьи — до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда;
- в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо — до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда.
Специалисты добавили, что решение о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам принимается командиром воинской части.
Для получения такого отпуска военный должен подать рапорт, в котором указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в такой отпуск.
По возможности в рапорт следует добавить соответствующие документы, например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т.д. Если не обосновать основания и не подтвердить документально, в отпуске могут отказать.
Бывают случаи, когда подтверждающие обстоятельства документы практически невозможно получить вовремя. О сложности получения документов следует отметить в рапорте.
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