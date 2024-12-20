Відпустка за сімейними обставинами військовому ЗСУ — коли та наскільки дають

Зустріч українського військового з фронту. Фото: Daniel Leal, AFP

В Україні для військовослужбовців ЗСУ, які боронять нашу державу від російських окупантів, окрім основної щорічної, законом передбачено ще кілька видів відпусток. Зокрема через певні сімейні обставини, які вимагають присутності військового вдома.

За яких саме сімейних обставин військовослужбовець може отримати відпустку та на який термін вона може надаватись, розповіли юристи компанії "INSEININ".

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Так, за словами правознавців, відповідно до оновленої ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", відпустка за сімейними обставинами може надаватися військовому один раз протягом календарного року та без збереження грошового забезпечення.

Обставини та терміни надання такої відпустки наступні:

укладення шлюбу — до 10 календарних днів ;

; тяжкий стан здоров'я або смерть: дружини, батьків, дітей — до 7 календарних днів ;

; тяжкий стан здоров'я або смерть: рідного брата чи сестри, батьків дружини — до 7 календарних днів ;

; тяжкий стан здоров'я або смерть інших рідних — до 3 календарних днів ;

; через пожежу майна військовослужбовця — до 15 календарних днів ;

; через стихійне лихо в зоні проживання військовослужбовця або членів його родини — до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду ;

; в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна — до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду.

Зустріч українського військового з фронту. Фото: prava-veteraniv.com

Фахівці додали, що рішення щодо надання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин ухвалюється командиром військової частини.

Для отримання такої відпустки військовий має подати рапорт, у якому зазначити, які саме сімейні обставини або поважні причини спонукають його піти в таку відпустку.

За можливості до рапорту слід додати відповідні документи, наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо. Якщо не обґрунтувати підстави та не підтвердити їх документально, у відпустці можуть відмовити.

Бувають випадки, коли документи, що підтверджують обставини, практично неможливо отримати вчасно. Про складність отримання документів варто зазначити в рапорті.

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