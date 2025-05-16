Відпустка для вйськового - чи має право воїн на відпустку для сесії у виші

Військовослужбовці на навчанні. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець не може взяти під час служби у ЗСУ відпустку для навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу. Відпустки надаються тільки планові чи позапланові, за сімейними обставинами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відпустка для того, щоб здати сесію

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в Збройних силах України і одночасно навчається на заочному відділенні університету.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він отримати відпустку для того, аби здати чергову сесію у вищому навчальному закладі.

"У Вас немає законних підстав для того", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Які відпустки надаються військовим

Юрист пояснив, на які саме відпустки має право український військовослужбовець.

"Або щорічна відпустка, або відпустка за сімейними обставинами", — підкреслив Айвазян.

Відпустка ж для навчання не передбачена для військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є види відпусток для військовослужбовців і скільки вони триватимуть.

Додамо, ми повідомляли про те, які є умови для отримання військовим відпустки за сімейними обставинами.