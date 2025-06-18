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Главная Мобилизация Отпуск за границей для забронированных — возможно ли это

Отпуск за границей для забронированных — возможно ли это

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Дата публикации 18 июня 2025 12:20
Выезд за границу с бронью - могут ли забронированные ездить в отпуск за границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Выезд разрешен, но с условием Список необходимых документов

Военнообязанный гражданин, у которого есть бронирование от мобилизации, может выезжать за границу в отпуск. Но при этом гражданину нужно иметь разрешение от работодателя.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Выезд разрешен, но с условием

К юристам обратился гражданин, который на работе оформил бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право выехать за пределы Украины в отпуск с действующим бронированием.

"В целом в устных и письменных разъяснениях специалисты Госпогранслужбы отвечают, что выезд в отпуск для забронированных лиц возможен, но только при условии наличия разрешения работодателя", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Список необходимых документов

Юрист объяснил, какие документы нужно иметь такому гражданину для того, чтобы законно пересечь границу.

Кроме загранпаспорта, это:

  • военно-учетный документ и подтверждение бронирования;
  • выписка из приказа об отпуске или копия приказа;
  • письменное разрешение работодателя.

Дерий отметил, что письменное разрешение должно содержать указание: страны, в которую планируется выезд; периода пребывания за границей; о том, что работник ознакомлен с последствиями несвоевременного возвращения в Украину и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, какие штрафы ожидают тех, кто незаконно пересекает границу во время военного положения.

Добавим, мы сообщали о том, какие проблемы могут быть при выезде за границу у граждан, исключенных с воинского учета.

отпуск мобилизация бронирование военнообязанные выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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