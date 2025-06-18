Выезд за границу с бронью - могут ли забронированные ездить в отпуск за границу

Отпуск за границей для забронированных — возможно ли это
Военнообязанный гражданин, у которого есть бронирование от мобилизации, может выезжать за границу в отпуск. Но при этом гражданину нужно иметь разрешение от работодателя.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Выезд разрешен, но с условием
К юристам обратился гражданин, который на работе оформил бронирование от мобилизации.
Мужчина поинтересовался, имеет ли он право выехать за пределы Украины в отпуск с действующим бронированием.
"В целом в устных и письменных разъяснениях специалисты Госпогранслужбы отвечают, что выезд в отпуск для забронированных лиц возможен, но только при условии наличия разрешения работодателя", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Список необходимых документов
Юрист объяснил, какие документы нужно иметь такому гражданину для того, чтобы законно пересечь границу.
Кроме загранпаспорта, это:
- военно-учетный документ и подтверждение бронирования;
- выписка из приказа об отпуске или копия приказа;
- письменное разрешение работодателя.
Дерий отметил, что письменное разрешение должно содержать указание: страны, в которую планируется выезд; периода пребывания за границей; о том, что работник ознакомлен с последствиями несвоевременного возвращения в Украину и тому подобное.
Напомним, мы ранее писали о том, какие штрафы ожидают тех, кто незаконно пересекает границу во время военного положения.
Добавим, мы сообщали о том, какие проблемы могут быть при выезде за границу у граждан, исключенных с воинского учета.
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