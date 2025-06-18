Виїзд за кордон з бронею - чи можуть заброньовані їздити у відпустку за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який має бронювання від мобілізації, може виїжджати за кордон у відпустку. Але при цьому громадянину потрібно мати дозвіл від роботодавця.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який на роботі оформив бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи має він право виїхати за межі України у відпустку із чинним бронюванням.

"Загалом в усних та письмових роз’ясненнях фахівці Держприкордонслужби відповідають, що виїзд у відпустку для заброньованих осіб можливий, але лише за умови наявності дозволу роботодавця", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Список потрібних документів

Юрист пояснив, які документи потрібно мати такому громадянину для того, аби законно перетнути кордон.

Крім закордонного паспорта, це:

військово-обліковий документ і підтвердження бронювання;

витяг з наказу про відпустку або копія наказу;

письмовий дозвіл роботодавця.

Дерій наголосив, що письмовий дозвіл має містити зазначення: країни, до якої планується виїзд; періоду перебування за кордоном; про те, що працівник ознайомлений з наслідками невчасного повернення до України тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які штрафи очікують тих, хто незаконно перетинає кордон під час воєнного стану.

Додамо, ми повідомляли про те, які проблеми можуть бути під час виїзду за кордон у громадяне, виключених з військового обліку.