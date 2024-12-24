Коли виключені з військового обліку не можуть виїхати за кордон - що треба знати

Перевірка військового документу на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни, які були виключені з військового обліку, можуть безперешкодно перетнути державний кордон. Аби уникнути можливих проблем із реєстром "Оберіг", варто перевірити внесення даних про виключення через застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключені з військового обліку

Колишні військовозобов'язані громадяни, які були виключені з військового обліку, мають право на виїзд за межі України навіть під час дії воєнного стану.

Втім, бувають випадки, коли виключені з обліку стикаються з певними проблемами — наприклад, відсутністю інформації про виключення у відповідних реєстрах, — що заважає їм перетнути державний кордон.

Яка проблема може спіткати виключених з обліку на кордоні

"Ви маєте повний пакет документів, який необхідний для перетину кордону. Не бачу жодних проблем у Вашому випадку", — прокоментував адвокат Юрій Айвазян питання виключеного з обліку громадянина, який поцікавився, чи можуть у нього виникнути якісь проблеми на кордоні.

Щодо можливих проблем із Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який інакше називається "Оберіг", то у цій ситуації, підкреслив юрист, треба перевіряти відповідність даних через мобільний застосунок "Резерв+".

"Якщо у "Резерв+" є дані про Ваше виключення, проблем немає, оскільки відповідні дані підтягуються саме із вищезгаданого реєстру", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо виключеного з військового обліку повернули на облік.

Також ми повідомляли про те, як дізнатися, що вас справді виключено з військового обліку.