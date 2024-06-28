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Отсрочка отцу ребенка с инвалидностью — когда могут отказать

28 июня 2024 20:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации — когда отцу ребенка с инвалидностью могут отказать
Отец играет с ребенком. Фото: pexels.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на действие военного положения и всеобщей мобилизации законом, предусмотрено, что определенные категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, это касается отцов детей с инвалидностью. Но есть случаи, когда в отсрочке могут отказать.

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В каком случае отцу ребенка с инвалидностью не получится получить отсрочку от мобилизации, объясняем далее в материале.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, для получения отсрочки данной категории граждан необходимо предоставить соответствующие документы, выданные украинскими медицинскими учреждениями.

Это могут быть следующие документы:

  • медицинское заключение о ребенке с инвалидностью по форме, утвержденной Министерством здравоохранения;
  • индивидуальная программа реабилитации, выданная лечебно-консультативной комиссией (ЛКК).

Важно: медицинские заключения, выданные иностранными медицинскими учреждениями, не дают права на отсрочку от мобилизации в Украине.

Поэтому диагнозы, установленные за границей, нуждаются в подтверждении в украинских медицинских учреждениях по установленным формам и процедурам.

Родители детей с инвалидностью, имеющие документы, выданные за границей, должны обратиться в украинские медицинские учреждения для подтверждения статуса инвалидности.

Процедура подтверждения инвалидности в Украине включает в себя несколько этапов:

  1. Обращение в лечебное учреждение по месту жительства, где проводится медицинский осмотр ребенка.
  2. Медицинская комиссия оценивает состояние здоровья и выдает соответствующий вывод об инвалидности или индивидуальной программе реабилитации.

Следовательно, отцы детей с инвалидностью, стремящиеся получить отсрочку от мобилизации, должны заранее позаботиться о наличии всех необходимых украинских медицинских документов, ведь иностранные документы не дадут такой возможности.

 

Ранее мы писали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

Напомним, мы информировали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.

Также мы сообщали, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.

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