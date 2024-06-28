Відстрочка від мобілізації — коли батькові дитини з інвалідністю можуть відмовити

Батько грається з дитиною. Фото: pexels.com

Попри дію воєнного стану та загальної мобілізації законом України передбачено, що певні категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема, це стосується батьків дітей з інвалідністю. Але є випадки, коли у відстрочці можуть відмовити.

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У якому випадку батькові дитини з інвалідністю не вдасться отримати відстрочку від мобілізації, пояснюємо далі в матеріалі.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, для отримання відстрочки цій категорії громадян необхідно надати відповідні документи, видані українськими медичними закладами.

Це можуть бути такі документи:

медичний висновок про дитину з інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я;

індивідуальна програма реабілітації, видана лікувально-консультативною комісією (ЛКК).

Важливо: медичні висновки, видані іноземними медичними установами, не дають права на відстрочку від мобілізації в Україні.

Тому діагнози, встановлені за кордоном, потребують підтвердження в українських медичних установах за встановленими формами та процедурами.

Батьки дітей з інвалідністю, які мають документи, видані за кордоном, повинні звернутися до українських медичних закладів для підтвердження статусу інвалідності.

Процедура підтвердження інвалідності в Україні включає кілька етапів:

Звернення до лікувального закладу за місцем проживання, де проводиться медичний огляд дитини. Медична комісія оцінює стан здоров'я дитини та видає відповідний висновок про інвалідність або індивідуальну програму реабілітації.

Отже, батьки дітей з інвалідністю, які прагнуть отримати відстрочку від мобілізації, повинні заздалегідь подбати про наявність усіх необхідних українських медичних документів, адже іноземні документи не дадуть такої можливості.

Раніше ми писали, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Нагадаємо, ми інформували, хто з українців втратить право на відстрочку вже з 1 липня 2024 року.

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