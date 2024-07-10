Как правильно оформить отсрочку, могут ли быть проблемы с документами

Отсрочка без обновленного военного билета — возможно ли это
Военнообязанные граждане Украины могут оформить отсрочку от мобилизации при наличии оснований. Но без наличия военного билета это сделать невозможно.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.
Отсрочка от мобилизации и военный билет
Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации.
Но для этого они должны иметь актуальные военно-учетные документы, а также пройти военно-врачебную комиссию.
Можно ли оформить отсрочку без ВВК
Как отметил Андрей Карпенко, встать на военный учет и оформить отсрочку без прохождения ВВК невозможно.
"Если бы вы стояли на учете военнообязанных и у вас был действующий ВУД, то действительно, для получения отсрочки от мобилизации не нужно было бы проходить военно-врачебную комиссию", — подчеркнул юрист.
Напомним, адвокат Марина Бекало отметила, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность.
Добавим, что существует определенная категория военнообязанных лиц, имеющих право устраиваться на работу без военного билета.
Читайте Новини.LIVE!