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Отсрочка без обновленного военного билета — возможно ли это

10 июля 2024 16:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как правильно оформить отсрочку, могут ли быть проблемы с документами
Военный билет гражданина Украины. Фото: "Новини.PRO"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины могут оформить отсрочку от мобилизации при наличии оснований. Но без наличия военного билета это сделать невозможно.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации.

Но для этого они должны иметь актуальные военно-учетные документы, а также пройти военно-врачебную комиссию.

Можно ли оформить отсрочку без ВВК

Как отметил Андрей Карпенко, встать на военный учет и оформить отсрочку без прохождения ВВК невозможно.

"Если бы вы стояли на учете военнообязанных и у вас был действующий ВУД, то действительно, для получения отсрочки от мобилизации не нужно было бы проходить военно-врачебную комиссию", — подчеркнул юрист.

Напомним, адвокат Марина Бекало отметила, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность.

Добавим, что существует определенная категория военнообязанных лиц, имеющих право устраиваться на работу без военного билета.

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