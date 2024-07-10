Как правильно оформить отсрочку, могут ли быть проблемы с документами

Военный билет гражданина Украины. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанные граждане Украины могут оформить отсрочку от мобилизации при наличии оснований. Но без наличия военного билета это сделать невозможно.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации.

Но для этого они должны иметь актуальные военно-учетные документы, а также пройти военно-врачебную комиссию.

Можно ли оформить отсрочку без ВВК

Как отметил Андрей Карпенко, встать на военный учет и оформить отсрочку без прохождения ВВК невозможно.

"Если бы вы стояли на учете военнообязанных и у вас был действующий ВУД, то действительно, для получения отсрочки от мобилизации не нужно было бы проходить военно-врачебную комиссию", — подчеркнул юрист.

Напомним, адвокат Марина Бекало отметила, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность.

Добавим, что существует определенная категория военнообязанных лиц, имеющих право устраиваться на работу без военного билета.