Як правильно оформити відстрочку, чи можуть бути проблеми з документами

Відстрочка без оновленого військового квитка — чи можливо це
Військовозобов’язані громадяни України можуть оформити відстрочку від мобілізації за наявності підстав. Але без наявності військового квитка це неможливо зробити.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
Відстрочка від мобілізації та військовий квиток
Частина військовозобов’язаних громадян України має права на відстрочку від мобілізації.
Але для цього вони повинні мати актуальні військово-облікові документи, а також мають пройти військово-лікарську комісію.
Чи можна оформити відстрочку без ВЛК
Як зазначив Андрій Карпенко, стати на військовий облік та оформити відстрочку без проходження ВЛК неможливо.
"Якби ви стояли на обліку військовозобов’язаних і у вас був діючий ВОД, то справді, для отримання відстрочки від мобілізації не треба було б проходити військово-лікарську комісію", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, адвокат Марина Бекало зазначила, що без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність.
Додамо, що є певна категорія військовозобов'язаних осіб, які мають право влаштовуватись на роботу без військового квитка.
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