Як правильно оформити відстрочку, чи можуть бути проблеми з документами

Військовий квиток громадянина України. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язані громадяни України можуть оформити відстрочку від мобілізації за наявності підстав. Але без наявності військового квитка це неможливо зробити.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Частина військовозобов’язаних громадян України має права на відстрочку від мобілізації.

Але для цього вони повинні мати актуальні військово-облікові документи, а також мають пройти військово-лікарську комісію.

Чи можна оформити відстрочку без ВЛК

Як зазначив Андрій Карпенко, стати на військовий облік та оформити відстрочку без проходження ВЛК неможливо.

"Якби ви стояли на обліку військовозобов’язаних і у вас був діючий ВОД, то справді, для отримання відстрочки від мобілізації не треба було б проходити військово-лікарську комісію", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, адвокат Марина Бекало зазначила, що без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність.

Додамо, що є певна категорія військовозобов'язаних осіб, які мають право влаштовуватись на роботу без військового квитка.