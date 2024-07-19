Отсрочка по семейным обстоятельствам, статус ФЛП, возможные проблемы

Отсрочка через ребенка-инвалида — влияет ли статус ФЛП отца
Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации , если на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. На это не влияет социально-экономический статус человека, в частности то, что он может быть оформлен в налоговой как ФЛП.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и ФЛП — как это влияет
Военнообязанные граждане Украины, имеющие на содержание несовершеннолетних детей с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации.
При этом на это не влияет социально-экономический статус человека. "То, что Вы являетесь ФЛП, никоим образом не влияет на Ваше право по оформлению отсрочки", — ответил такому военнообязанному Юрий Айвазян.
Какие документы нужно подать в ТЦК
Юрист перечислил список документов, которые мужчина, желающий оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью.
Это:
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью;
- свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;
- для подтверждения полномочий опекуна, попечителя — решение об установлении опеки, попечительства.
Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.
Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.
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