Отсрочка по семейным обстоятельствам, статус ФЛП, возможные проблемы

Отец с несовершеннолетним ребёнком с инвалидностью. Фото: Depositphotos

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации , если на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. На это не влияет социально-экономический статус человека, в частности то, что он может быть оформлен в налоговой как ФЛП.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане Украины, имеющие на содержание несовершеннолетних детей с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации.

При этом на это не влияет социально-экономический статус человека. "То, что Вы являетесь ФЛП, никоим образом не влияет на Ваше право по оформлению отсрочки", — ответил такому военнообязанному Юрий Айвазян.

Какие документы нужно подать в ТЦК

Юрист перечислил список документов, которые мужчина, желающий оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью.

Это:

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью;

свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

для подтверждения полномочий опекуна, попечителя — решение об установлении опеки, попечительства.

Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.