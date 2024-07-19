Відстрочка через сімейні обставини, статус ФОП, можливі проблеми

Батько з неповнолітньою дитиною з інвалідністю. Фото: Depositphotos

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо на його утриманні перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю. На це не впливає соціально-економічний статус людини, зокрема, те, що вона може бути оформлена у податковій як ФОП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни України, які мають на утримання неповнолітніх дітей із інвалідністю, мають право на відстрочку від мобілізації.

Причому на це не впливає соціально-економічний статус людини. "Те що Ви є ФОПом, жодним чином не впливає на Ваше право щодо оформлення відстрочки", — відповів такому військовозобов’язаному Юрій Айвазян.

Які документи треба подати до ТЦК

Юрист перерахував список документів, які чоловік, який хоче оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю.

Це:

медичний висновок про дитину з інвалідністю, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю;

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника — рішення про встановлення опіки, піклування.

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