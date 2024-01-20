Мобилизация в Украине 2024 — дадут ли отсрочку из-за инвалидности родителей

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине во время полномасштабной войны, которую начала россия, действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время есть категории граждан, имеющих право на отсрочку, в частности это касается мужчин, которые ухаживают за родителями с инвалидностью.

О важных нюансах получения отсрочки от мобилизации именно для этой категории украинцев, рассказал юрист Андрей Топчий.

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Правозащитник обратил внимание, что согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призову не подлежат лица:

имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью;

имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

То есть, как объясняет юрист, военнообязанный имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, если больше никто не может ухаживать за его близкими родственниками с инвалидностью. К примеру, брат или сестра.

Мужчина ухаживает за отцом с инвалидностью. Фото: shutterstock.com

Выезд за границу мужчин, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью и имеют отсрочку

Андрей Топчий пояснил, что выехать из страны могут мужчины, имеющие одного из своих родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие такое лицо для выезда за пределы Украины.

При этом необходимо иметь при себе следующие документы:

что подтверждают родственные связи;

что подтверждают наличие инвалидности у лица (к примеру, пенсионное удостоверение);

что подтверждают совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством (нахождением) их родителей или родителей жены/супруга).

Кроме этого, обратите внимание на то, что в последнее время на границе требуют отсрочку от ТЦК, проставленную в соответствующем военно-учетном документе.

Раньше мы информировали, что делать, если вам отказали в получении отсрочки от мобилизации без прохождения ВВК.

Напомним, мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы писали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.