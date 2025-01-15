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Отсрочка из-за инвалидности жены — какие нужны документы

15 января 2025 08:31
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации 2025 — как получить, если жена имеет инвалидность
Мужчина рядом с женой с инвалидностью. Фото: freepik.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается призыв военнообязанных в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Но несмотря на общую мобилизацию законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право оформить отсрочку.

Какие документы необходимо предоставить ТЦК и СП, чтобы воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации, рассказала юрист Неля Романенко на портале сервиса B2BCONSULT.

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Так, по словам правозащитницы, мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью имеют право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чтобы реализовать это право, необходимо собрать определенный пакет документов, один из важнейших — документ, подтверждающий наличие у жены заболевания или инвалидности. Это, к примеру, могут быть медицинские заключения, где четко указан диагноз или причина инвалидности.

Как отметила юрист, на практике ТЦК нередко требуют дополнительные медицинские справки и документы, поэтому стоит собрать все, которые могут предоставить полную информацию о состоянии здоровья. Так можно избежать лишних вопросов и задержек в рассмотрении заявления.

 

Отсрочка из-за инвалидности жены - какие нужны документы
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В перечень необходимых документов могут входить:

  • форма 157-1/о — медицинская справка о состоянии здоровья;
  • выписка из больницы о прохождении лечения;
  • вывод врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
  • акт МСЭК, где указана причина инвалидности;
  • другие медицинские документы, подтверждающие диагноз или наличие онкологического заболевания;

Среди других важных документов, которые также нужно будет предоставить ТЦК:

  • паспорта обоих лиц;
  • свидетельство о браке;
  • удостоверение лица с инвалидностью, нуждающегося в уходе (при наличии);
  • акт об установлении факта осуществления ухода.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право оформить отсрочку в январе 2025 года.

Напомним, мы сообщали, как действовать мужчине, если несмотря на поданные документы на отсрочку его мобилизуют.

Также мы информировали, как узнать, что ваша отсрочка является действующей.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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