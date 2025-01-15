Отсрочка от мобилизации 2025 — как получить, если жена имеет инвалидность

Отсрочка из-за инвалидности жены — какие нужны документы
В Украине продолжается призыв военнообязанных в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Но несмотря на общую мобилизацию законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право оформить отсрочку.
Какие документы необходимо предоставить ТЦК и СП, чтобы воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации, рассказала юрист Неля Романенко на портале сервиса B2BCONSULT.
Так, по словам правозащитницы, мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью имеют право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Чтобы реализовать это право, необходимо собрать определенный пакет документов, один из важнейших — документ, подтверждающий наличие у жены заболевания или инвалидности. Это, к примеру, могут быть медицинские заключения, где четко указан диагноз или причина инвалидности.
Как отметила юрист, на практике ТЦК нередко требуют дополнительные медицинские справки и документы, поэтому стоит собрать все, которые могут предоставить полную информацию о состоянии здоровья. Так можно избежать лишних вопросов и задержек в рассмотрении заявления.
В перечень необходимых документов могут входить:
- форма 157-1/о — медицинская справка о состоянии здоровья;
- выписка из больницы о прохождении лечения;
- вывод врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- акт МСЭК, где указана причина инвалидности;
- другие медицинские документы, подтверждающие диагноз или наличие онкологического заболевания;
Среди других важных документов, которые также нужно будет предоставить ТЦК:
- паспорта обоих лиц;
- свидетельство о браке;
- удостоверение лица с инвалидностью, нуждающегося в уходе (при наличии);
- акт об установлении факта осуществления ухода.
Ранее мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право оформить отсрочку в январе 2025 года.
Напомним, мы сообщали, как действовать мужчине, если несмотря на поданные документы на отсрочку его мобилизуют.
Также мы информировали, как узнать, что ваша отсрочка является действующей.
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