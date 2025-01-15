Отсрочка от мобилизации 2025 — как получить, если жена имеет инвалидность

Мужчина рядом с женой с инвалидностью. Фото: freepik.com

В Украине продолжается призыв военнообязанных в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Но несмотря на общую мобилизацию законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право оформить отсрочку.

Какие документы необходимо предоставить ТЦК и СП, чтобы воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации, рассказала юрист Неля Романенко на портале сервиса B2BCONSULT.

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Так, по словам правозащитницы, мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью имеют право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чтобы реализовать это право, необходимо собрать определенный пакет документов, один из важнейших — документ, подтверждающий наличие у жены заболевания или инвалидности. Это, к примеру, могут быть медицинские заключения, где четко указан диагноз или причина инвалидности.

Как отметила юрист, на практике ТЦК нередко требуют дополнительные медицинские справки и документы, поэтому стоит собрать все, которые могут предоставить полную информацию о состоянии здоровья. Так можно избежать лишних вопросов и задержек в рассмотрении заявления.

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В перечень необходимых документов могут входить:

форма 157-1/о — медицинская справка о состоянии здоровья;

— медицинская справка о состоянии здоровья; выписка из больницы о прохождении лечения;

о прохождении лечения; вывод врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; акт МСЭК , где указана причина инвалидности;

, где указана причина инвалидности; другие медицинские документы, подтверждающие диагноз или наличие онкологического заболевания;

Среди других важных документов, которые также нужно будет предоставить ТЦК:

паспорта обоих лиц;

свидетельство о браке;

удостоверение лица с инвалидностью, нуждающегося в уходе (при наличии);

акт об установлении факта осуществления ухода.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право оформить отсрочку в январе 2025 года.

Напомним, мы сообщали, как действовать мужчине, если несмотря на поданные документы на отсрочку его мобилизуют.

Также мы информировали, как узнать, что ваша отсрочка является действующей.