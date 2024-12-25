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Хто з українців має право на відстрочку в січні 2025 — перелік

25 грудня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — кому з чоловіків нададуть відстрочку в січні
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас законодавством передбачено категорії осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. А оскільки влада регулярно вносить зміни до мобілізаційного процесу, зокрема уточнюючи підстави для відстрочки, важливо регулярно відстежувати наявність оновлень.

Хто має право на відстрочку в січні 2025 року, інформуємо далі у нашому матеріалі. 

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Нещодавно Верховна Рада України прийняла законопроєкт №12104, який передбачає усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. Наразі документ має підписати президент, після чого він набере чинності. 

Крім цього, було прийнято проєкт закону №11531, який передбачає "забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри". Наразі закон також направлено на підпис президенту. 

 

Категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації у січні 2025 року
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації у січні 2025 року

Зазначимо, що перелік категорій військовозобов'язаних громадян, які мають право оформити відстрочку, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до даного документу, звільнення від військової служби у січні 2025 року можуть отримати особи, які: 

  • були заброньовані підприємствами, установами та організаціями;
  • мають інвалідність I, II, III групи;
  • мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (при наявності заборгованості зі сплати аліментів відстрочка недоступна);
  • самостійно виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти (батьки-одинаки);
  • мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;
  • виховують дитину з тяжким захворюванням;
  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • опікуються дитиною віком до 18 років, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування;
  • піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;
  • є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;
  • мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • є членами родини другого ступеня споріднення та здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);
  • втратили близького родича на війні (чоловіка, дружину, сина, дочку, батька, мати, діда, бабусю, рідних або повнорідних чи неповнорідних братів або сестер). Мова йде про зниклих безвісти або тих, хто загинув під час бойових дій;
  • мають близького родича, якому посмертно присвоєно звання Герой України;
  • були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);
  • є здобувачами професійної, фахової передвищої та вищої освіти та навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;
  • є науковими працівниками, викладачами закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачами училищ і вчителями, які працюють на 0,75 ставки або більше;
  • є народними депутатами; 
  • є керівниками міністерств або їх заступниками;
  • є суддями;
  • є працівниками державних органів, які займають керівні посади або їх заступниками; 
  • є державними службовцями, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;
  • є державними службовцями, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;
  • є дипломатичними службовцями;
  • є працівниками органів військового управління (органів управління).

Раніше ми писали, що слід робити багатодітному батьку, якщо йому відмовили у відстрочці в Резерв+. 

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку. 

Також ми інформували, як військовозобов'язаному чоловіку дізнатися, що його відстрочка є чинною

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані січень 2025 рік

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