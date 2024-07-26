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Отсрочка из-за погибших на войне — какое родство дает такое право

26 июля 2024 19:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от призыва после гибели родственников-военных - кого из родных это касается
Похороны военного. Фото: Дарья Коломиец, "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гибель близкого родственника на войне дает военнообязанному право на отсрочку от мобилизации. В список близких родственников входят родители, дети, муж/жена или родной брат/сестра.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Гибель родственника — отсрочка от мобилизации

Во время процесса всеобщей мобилизации отсрочка предоставляется гражданам Украины, родственники которых погибли на нынешней полномасштабной войне или во время антитеррористической операции на Донбассе 2014-2015 годов.

Но гибель далеко не всех родственников дает право на отсрочку военнообязанных.

Какая родня дает право на отсрочку

Так, отвечая на вопросы гражданина, адвокат Юрий Айвазян отметил, что двоюродный брат военнообязанного или жены — это не та степень родственных связей, которая дает право на отсрочку.

Юрист напомнил, что отсрочку получают военнообязанные, "если их близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной/полнородный брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.

ВСУ мобилизация отсрочка военнообязанные военнослужащие

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