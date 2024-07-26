Бронювання від призову після загибелі родичів-військових - кого із рідні це стосується

Похорон військового. Фото: Дарина Коломієць, "Суспільне"

Загибель близького родича на війні надає військовозобов’язаному право на відстрочку від мобілізації. До списку близьких родичів входять батьки, діти, чоловік/дружина чи рідний брат/сестра.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Загибель родича — відстрочка від мобілізації

Під час процесу загальної мобілізації відстрочка надається громадянам України, родичі яких загинули на нинішній повномасштабній війні чи під час антитерористичної операції на Донбасі 2014-15 років.

Але загибель далеко не усіх родичів дає право на відстрочку військовозобов’язаним.

Яка рідня надає право на відстрочку

Так, відповідаючи на питання громадянина, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що двоюрідний брат військовозобов’язаного чи брат дружини — це не той ступінь родинних зв’язків, який надає право на відстрочку.

Юрист нагадав, що відстрочку отримують військовозобов’язані, "якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний/повнорідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.