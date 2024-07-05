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Отсрочка из-за сломанной конечности — адвокат объяснил, реально ли получить

5 июля 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — можно ли получить отсрочку из-за сломанной конечности
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабной войны, которую начала страна-террорист Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу, если у них нет отсрочки или бронирования.

Может ли получить отсрочку от мобилизации мужчина, если у него сломана конечность, рассказал адвокат Андрей Топчий на портале b2bconsult.

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Так, правозащитник отметил, что согласно ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

  • признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;
  • согласно заключению военно-врачебной комиссии признанные временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Андрей Топчий уточнил, что согласно ст. 78 Расписания болезней (утверждено Приказом МОУ №402 "О военно-врачебной экспертизе"), к указанному пункту относятся переломы костей.

Тем не менее постановление о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев принимается во время действия военного положения по другим статьям, в том числе таким: 2 б, 7, 11, 12 г, 13 г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации вследствие перелома костей отсутствуют", — резюмировал Андрей Топчий.

Ранее мы информировали, как подтвердить право на отсрочку для лиц с инвалидностью.

Напомним, мы писали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.

Также мы сообщали, как правильно студенту оформить отсрочку от мобилизации.

закон мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные перелом

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