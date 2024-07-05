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Відстрочка через зламану кінцівку — адвокат пояснив, чи реально отримати

5 липня 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можна отримати відстрочку через зламану кінцівку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала країна-терористка Росія, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу, якщо не мають відстрочки або бронювання. 

Чи може отримати відстрочку від мобілізації чоловік, якщо у нього зламана кінцівка, розповів адвокат Андрій Топчій на порталі b2bconsult

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Так, правозахисник зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 23 закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

  • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
  • відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Андрій Топчій уточнив, що відповідно до ст. 78 Розкладу хвороб (затверджено Наказом МОУ №402 "Про військово-лікарську експертизу"), до вказаного пункту належать переломи кісток.

Проте, постанова щодо непридатності до військової служби з переглядом через 6-12 місяців ухвалюється під час дії воєнного стану на підставі інших статей, зокрема таких: 2 б, 7, 11, 12 г, 13 г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81. 

"Тому, підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні", — резюмував Андрій Топчій.

 

Раніше ми інформували, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців втратить право на відстрочку вже з 1 липня 2024 року. 

Також ми повідомляли, як правильно студенту оформити відстрочку від мобілізації. 

закон мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані перелом

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