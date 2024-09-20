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Отсрочка в связи с пропавшим без вести родственником — когда можно получить

20 сентября 2024 21:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка в Украине — когда предоставляется из-за пропавшего без вести родственника
Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время военного положения и общей мобилизации в Украине действует право на отсрочку от призыва для военнообязанных граждан. Оснований для освобождения от военной службы существует немало. В частности, это возможно, если пропал без вести близкий родственник.

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Когда кто может получить отсрочку от мобилизации из-за пропавшего без вести родственника, рассказываем далее в материале.

Можно ли получить отсрочку, если без вести пропал родственник военный

Следует заметить, что нормы по предоставлению отсрочки по этому основанию содержатся в Законе Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ".

А именно в ст. 23 данного закона говорится, что право на отсрочку имеют близкие родственники военнослужащих, погибших или пропавших без вести на войне.

Близкими родственниками считаются:

  • мужчина;
  • жена;
  • сын;
  • дочь;
  • отец;
  • мать;
  • родной брат;
  • родная сестра.

Однако даже неполнородные братья и сестры могут получить отсрочку, ведь 12 сентября Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Следует объяснить, что неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.

Предоставят ли отсрочку, если исчез гражданский родственник

Если родственник гражданский, то ТЦК и СП откажет в предоставлении отсрочки, ведь невозможно собрать весь перечень документов, необходимых для получения освобождения от мобилизации.

Это связано с тем, что в соответствии с Постановлением КМУ от 16.05.2024 №560 "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" есть перечень документов, представляемых военнообязанным украинцем для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Отмечено, что получить отсрочку могут только женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

То есть если человек не может предоставить подтверждающие документы, то отсрочку он не получит.

Раньше мы писали, могут ли украинцы изменить основание для предоставления отсрочки по желанию.

Напомним, мы рассказывали, когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд .

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

закон мобилизация отсрочка военнообязанные пропавшие без вести

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