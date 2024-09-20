Відстрочка в Україні — коли надається через зниклого безвісти родича

Військовозобов'язані чоловіки у територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні діє право на відстрочку від призову для військовозобов'язаних громадян. Підстав для звільнення від військової служби існує чимало. Зокрема це можливо, якщо зник безвісти близький родич.

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Коли та хто може отримати відстрочку від мобілізації через зниклого безвісти родича, розповідаємо далі у матеріалі.

Чи можна отримати відстрочку, якщо безвісти зник родич військовий

Варто зауважити, що норми щодо надання відстрочки за цією підставою містяться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

А саме в ст. 23 цього закону йдеться про те, що право на відстрочку мають близькі родичі особи, яка загинула або пропала безвісти на війні.

Близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

рідний брат;

рідна сестра.

Варто зауважити, що у вересні 2024 року були прийняті зміни, відповідно до яких можуть бути звільнені від військової служби також неповнорідні брати та сестри, у яких спільний лише хтось один із батьків.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Що треба зробити, щоб отримати відстрочку

Військовозобов'язаний повинен подати заяву про відстрочку і додати до неї такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим/зниклим безвісти;

витяг з наказу про виключення військового зі списків особового складу військової частини у зв’язку із загибеллю;

лікарське свідоцтво про смерть;

довідка про причини смерті;

сповіщення сімʼї про загибель/безвісти зниклого;

свідоцтво про смерть.

Чи нададуть відстрочку, якщо зник цивільний родич

Якщо родич цивільний, то ТЦК та СП відмовить у наданні відстрочки, адже неможливо зібрати весь перелік документів, які потрібні для отримання звільнення від мобілізації.

Це пов'язано з тим, що відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" є перелік документів, що подаються військовозобов’язаним українцем для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Зазначено, що отримати відстрочку можуть лише жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Тобто якщо людина, не може надати документи, які це підтверджують, то відстрочку вона не отримає.

Раніше ми писали, чи можуть українці змінити підставу для надання відстрочки за бажанням.

Нагадаємо, ми розповідали, коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.