Отсрочка многодетного отца - справка и документы для оформления

Многодетный отец с детьми. Фото: "Новини.PRO"

Если многодетный отец имеет детей в разных браках, то для оформления отсрочки от мобилизации ему нужно взять справку об отсутствии задолженности по алиментам. Если же алименты уплачиваются добровольно, нужно заключить с матерью детей соответствующий договор.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Проблемы с отсрочкой для многодетных

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации.

Проще всего получить отсрочку тому военнообязанному, который имеет трех или более несовершеннолетних детей в одном, действующем браке.

Если же человек имеет детей в нескольких браках, с оформлением отсрочки могут возникнуть различные проблемы, связанные с необходимостью доказательства факта содержания детей.

Какая справка нужна для отсрочки

Так, к юристам обратился гражданин, который из трех детей имеет двух от предыдущего брака.

"С матерью первого ребенка потерял связь с началом полномасштабного вторжения. Алименты оплачиваю ежемесячно, но договора с матерью не имею", — рассказал гражданин, поинтересовавшись, какие документы ему нужны для оформления отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что военнообязанному делать в такой ситуации.

"Возьмите у исполнителя справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Упомянутый Вами договор заключается в том случае, когда мать ребенка не подает на алименты, а отец добровольно платит их в соответствии с заключенным договором", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забрать в армию гражданина при усыновлении третьего ребенка.

Также мы сообщали о том, что делать, когда многодетному отцу отказали в отсрочке в "Резерв+".