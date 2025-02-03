Відстрочка багатодітного батька - довідка та документи для оформлення

Багатодітний батько з дітьми. Фото: "Новини.PRO"

Якщо багатодітний батько має дітей у різних шлюбах, то для оформлення відстрочки від мобілізації йому потрібно взяти довідку про відсутність заборгованості за аліментами. Якщо ж аліменти сплачуються добровільно, потрібно укласти з матір’ю дітей відповідний договір.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації.

Найпростіше отримати відстрочку тому військовозобов’язаному, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей у одному, чинному шлюбі.

Якщо ж чоловік має дітей у кількох шлюбах, із оформленням відстрочки можуть виникнути різні проблеми, пов’язані із необхідністю доведення факту утримання дітей.

Яка довідка потрібна для відстрочки

Так, до юристів звернувся громадянин, який із трьох дітей має двох від попереднього шлюбу.

"З матір'ю першої дитини втратив зв'язок із початком повномасштабного вторгнення. Аліменти оплачую щомісяця, але договору із матір'ю не маю", — розповів громадянин, поцікавившись, які документи йому потрібні для оформлення відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що військовозобов’язаному робити у такій ситуації.

"Візьміть у виконавця довідку про відсутність заборгованості по сплаті аліментів. Згаданий Вами договір укладається у тому випадку, коли матір дитини не подає на аліменти, а батько добровільно сплачує їх відповідно до укладеного договору", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть забрати до армії громадянина під час усиновлення третьої дитини.

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