Мобилизация в Украине — дает ли право на отсрочку обучение на военной кафедре

Военная кафедра в вузах Украины. Фото: varta1

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. На военную службу призывают военнообязанных мужчин с 25 лет. Соответственно многие граждане с приближением этого возраста задаются вопросом о возможности получения отсрочки через обучение на военной кафедре.

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Дает ли право на отсрочку обучения на военной кафедре, ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.ua".

Так, по словам правоведа, согласно украинскому законодательству, обучение на военной кафедре не дает право на отсрочку от мобилизации.

Право на отсрочку имеют только следующие категории студентов:

получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования. Это положение определено ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании";

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Таким образом, если человек уже закончил обучение в магистратуре и поступил на военную кафедру, то отсрочки по этому основанию он не получит.

Айвазян подчеркнул, что украинцам, которые планируют продолжить обучение или уже находятся на стадии получения новых образовательных уровней, следует более подробно ознакомиться с требованиями законодательства, чтобы планировать свою образовательную и военную карьеру правильно.

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