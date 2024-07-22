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Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

22 липня 2024 20:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які дві категорії отримають автоматичну відстрочку в Резерв+
Застосунок Резерв+ в Україні. Фото: ukranews.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану в Україні є категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб її оформити, необхідно до ТЦК разом із заявою подати певний пакет документів. Проте, наразі деякі українці матимуть можливість отримати відстрочку автоматично. Відповідна функція з'явилася у застосунку Резерв+. 

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Хто саме з військовозобов'язаних громадян зможе отримати автоматичну відстрочку в Резерв+, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, Катерина Черногоренкопише "Суспільне".

Чиновниця наголосила, що дане нововведення дозволить значно зменшити бюрократичні процедури та спростити життя тисячам українців. І це буде першим кроком значно ширшої стратегії цифровізації державних послуг в Україні.

"Ми прагнемо, щоб Резерв+ став не просто інструментом для мобілізації, а повноцінною платформою для надання різноманітних державних послуг", — підкреслила Черногоренко, додавши, що Резерв+ може стати цифровою альтернативою ТЦК. 

Які дві категорії отримають автоматичну відстрочку в Резерв+

Наразі така функція буде доступною для: 

  1. Студентів денної форми навчання.
  2. Багатодітних батьків, які виховують трьох і більше дітей.

Чому саме ці дві категорії? Як пояснила Черногоренко, саме про цих осіб є необхідні для оформлення відстрочки дані у державних реєстрах, до прикладу, таких як державний реєстр актів цивільного стану, де зберігається інформація про родинні зв'язки. 

 

Раніше ми писали, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми інформували, де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

військовий облік мобілізація відстрочка військовозобов'язані резерв

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