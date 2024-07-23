Мобілізація в Україні — чи дає право на відстрочку навчання на військовій кафедрі

Військова кафедра у ВНЗ України. Фото: varta1

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків з 25 років. Відповідно, багато громадян з наближенням цього віку ставлять питання щодо можливості отримання відстрочки через навчання на військовій кафедрі.

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Чи дає право на відстрочку навчання на військовій кафедрі, відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

Так, за словами правознавця, відповідно до українського законодавства, навчання на військовій кафедрі не надає право на відстрочку від мобілізації.

Право на відстрочку мають лише такі категорії студентів:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. Це положення визначене ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту";

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Таким чином, якщо особа вже закінчила навчання у магістратурі та вступила на військову кафедру, то відстрочки за цією підставою вона не отримає.

Айвазян підкреслив, що українцям, які планують продовжити навчання або вже знаходяться на стадії отримання нових освітніх рівнів, варто більш детально ознайомитися з вимогами законодавства, щоб планувати свою освітню і військову кар'єру правильно.

Раніше ми писали, як науковому працівнику закладу вищої освіти отримати відстрочку, якщо він не оновив дані в ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що дві категорії військовозобов'язаних громадян можуть отримати автоматичну відстрочку в Резерв+.

Також ми інформували, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.