Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка для госслужащих — кого могут забронировать

Отсрочка для госслужащих — кого могут забронировать

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 01:30
Новый законопроект о мобилизации — кого из госслужащих могут забронировать
Госслужащий. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13429. Согласно ему, некоторые государственные органы смогут бронировать всех работников.

Документ, который предусматривает изменения в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обнародовали на сайте парламента.

Реклама
Читайте также:

Кто из госслужащих сможет получить бронирование

Если инициативу поддержат в Верховной Раде, государственные органы с общенациональной юрисдикцией, в частности Специализированная антикоррупционная прокуратура, смогут бронировать всех работников. Исключением будут полиция, прокурора, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и уголовно-исполнительной службы — получить бронирование смогут только 50% работников этих правоохранительных органов.

Согласно документу, бронированию будут подлежать все чиновники категории "А", руководители областных и районных советов, главы общин. Половину работников категорий "Б" и "В" смогут забронировать государственные органы и органы местного самоуправления. Также бронь будут предоставлять специалистам предприятий, которые выполняют мобилизационные задачи, обеспечивают армию, экономику и жизнедеятельность.

Кто не может получить бронирование:

  • люди, которые не имеют официального трудоустройства;
  • граждане, которые не состоят на воинском учете;
  • работники, у которых ежемесячная зарплата меньше 20 тысяч гривен.

Ранее юрист объяснил, могут ли бронировать своих работников благотворительные организации. Это возможно при условии соблюдения ряда правил.

Также мы сообщали, что учителя не имеют права выезжать за границу во время военного положения. Такое ограничение касается даже тех, кто имеет отсрочку от мобилизации. Исключением являются только забронированные.

военный призыв мобилизация законопроект бронирование госслужащие Бронь от мобилизации
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации