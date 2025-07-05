Новый законопроект о мобилизации — кого из госслужащих могут забронировать

Госслужащий. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13429. Согласно ему, некоторые государственные органы смогут бронировать всех работников.

Документ, который предусматривает изменения в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обнародовали на сайте парламента.

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Кто из госслужащих сможет получить бронирование

Если инициативу поддержат в Верховной Раде, государственные органы с общенациональной юрисдикцией, в частности Специализированная антикоррупционная прокуратура, смогут бронировать всех работников. Исключением будут полиция, прокурора, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и уголовно-исполнительной службы — получить бронирование смогут только 50% работников этих правоохранительных органов.

Согласно документу, бронированию будут подлежать все чиновники категории "А", руководители областных и районных советов, главы общин. Половину работников категорий "Б" и "В" смогут забронировать государственные органы и органы местного самоуправления. Также бронь будут предоставлять специалистам предприятий, которые выполняют мобилизационные задачи, обеспечивают армию, экономику и жизнедеятельность.

Кто не может получить бронирование:

люди, которые не имеют официального трудоустройства;

граждане, которые не состоят на воинском учете;

работники, у которых ежемесячная зарплата меньше 20 тысяч гривен.

Ранее юрист объяснил, могут ли бронировать своих работников благотворительные организации. Это возможно при условии соблюдения ряда правил.

Также мы сообщали, что учителя не имеют права выезжать за границу во время военного положения. Такое ограничение касается даже тех, кто имеет отсрочку от мобилизации. Исключением являются только забронированные.