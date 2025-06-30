Отсрочка от мобилизации по уходу автоматически - условия

Мужчина, который ухаживает за отцом. Фото: freepik.com

Отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанному гражданину для ухода за близкими родственниками, не может быть продлена автоматически. Этот процесс нужно регулярно повторять после публикации указа Президента о продлении военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если они осуществляют уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, продлевается ли его отсрочка с такой причиной автоматически.

"Для отсрочки на упомянутом Вами основании не предусмотрено ее автоматическое продление", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Как продлить отсрочку

Юрист объяснил военнообязанному, как и когда ему нужно заняться процессом продления отсрочки для ухода.

"Вам надо будет в день публикации указа Президента о продлении военного положения снова подать заявление о получении отсрочки по пункту 13 и все подтверждающие документы", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат назвал и другой вариант развития событий: "Можно отправить заявление "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет комиссия ТЦК, чтобы принять решение об отсрочке для ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.