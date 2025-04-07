Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками — головні умови

Громадяни з документами в ТЦК. Фото: "Суспільне Львів"

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації, якщо мають близьких родичів, яким потрібен постійний догляд. Але для оформлення такої відстрочки існують дві важливі умови, недотримання яких скасує можливість отримання відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація та відстрочка для догляду

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації за умови догляду за близькими родичами.

Це стосується, зокрема, родичів — батьків тощо — з інвалідністю. Але законодавство вимагає дотримання двох умов для отримання відстрочки з такої причини.

Дві умови для оформлення відстрочки

Адвокат Юрій Айвазян розповів про ці дві умови. По-перше, інвалідність у одного чи обох батьків військовозобов’язаного має бути 1 чи 2 групи.

Інвалідність 3 групи не є підставою для догляду, тому і відстрочку оформити в цій ситуації неможливо.

Друга умова — це відсутність інших близьких родичів, які, згідно із законодавством, повинні утримувати цих осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно проживати разом із родичами, який плануєш доглядати і оформлювати через цей догляд відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку для догляду за людиною, яка не є родичем.