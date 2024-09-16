Мобилизация офицеров запаса в сентябре 2024 года — кто имеет право на отсрочку

Кто из офицеров запаса получит отсрочку от мобилизации — список оснований
Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, некоторые категории военнообязанных мужчин могут оформить отсрочку от призыва на военную службу. Таким правом могут воспользоваться и офицеры запаса.
Какие основания предоставляют право офицерам запаса оформить отсрочку от мобилизации, рассказали юристы АО "Бачинский и партнеры".
Правоведы подчеркнули, что офицеры запаса имеют статус военнообязанных. Поэтому на них распространяются правила ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об основаниях для отсрочки от призыва на период мобилизации.
Не подлежат мобилизации офицеры запаса, которые:
- забронированные за предприятием, организацией, учреждение, где работают;
- содержат троих и более детей;
- заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем;
- являются лицами с инвалидностью или признаны временно непригодными по состоянию здоровья;
- имеют жену с инвалидностью или если у своих родителей или родителей жены инвалидность I или II групп;
- другие основания, определенные ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Для получения соответствующей отсрочки офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП. В учреждение следует подать документы, подтверждающие его право на отсрочку.
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