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Отсрочка для опекуна человека с инвалидностью — нюансы от юриста

4 декабря 2024 11:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для опекуна человека с инвалидностью — как оформить
Уход за больным человеком. Фото: Freepik
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные имеют право на получение отсрочки, если в их семье есть лицо, нуждающееся в опеке и уходе, в частности если это родители, имеющие инвалидность. Однако, что делать, если в семье есть несколько военнообязанных детей?

Ответ на это дал юрист Владислав Дерий.

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В условиях мобилизации многие военнообязанные сталкиваются с вопросом ухода за близкими родственниками, в частности родителями с инвалидностью. Один из таких случаев касается мужчины, чья мать является лицом с инвалидностью II группы, а все дети имеют военную обязанность. Есть ли возможность получить выборочную отсрочку в такой ситуации?

Юрист пояснил, что согласно пункту 13 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от призыва предоставляют военнообязанным, которые ухаживают за одним из родителей с инвалидностью I или II группы. Для этого должно выполняться условие отсутствия других лиц, не военнообязанных, и которые могут обеспечивать уход.

В случае, если все дети лица с инвалидностью являются военнообязанными, только один из них может осуществлять уход. В таком случае выбор опекуна делает само лицо с инвалидностью, подавая соответствующее заявление.

Какие документы нужны

В первую очередь необходимо заявление матери, которое следует оформить по форме, утвержденной приложением 15 к Постановлению КМУ №560. В ней говорится, кого из детей она выбирает для обеспечения ухода.

Также нужно предоставить свидетельства о рождении детей, копию паспорта, а также военный учетный документ (бумажный или электронный через "Дія").

В дальнейшем, чтобы получить отсрочку после установки опеки, необходимы следующие документы:

  • решение суда о признании лица недееспособным;
  • решение суда о назначении опекуна.

В дальнейшем ребенок, который мать выберет опекуном, должен написать заявление на получение отсрочки от призыва на военную службу и подать его вместе с приложениями, предусмотренными постановлением КМУ №560) к ТЦК и СП — лично военнообязанным лицом.

Напомним, 28 февраля 2025 года отсрочки от мобилизации для военнообязанных, предоставленные Министерством экономики Украины или через приложение "Дія", утратят свою силу — что нужно делать дальше.

Также граждане, в семье которых погиб родственник на фронте, могут получить отсрочку от мобилизации.

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