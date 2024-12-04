Відстрочка від мобілізації для опікуна людини з інвалідністю — як оформити

Догляд за хворою людиною. Фото: Freepik

Військовозобов'язані мають право на отримання відстрочки, якщо у їх сім'ї є особа, яка потребує опіки та догляду, зокрема, якщо це батьки, які мають інвалідність. Проте, що робити, якщо в сім'ї є декілька дітей, які є військовозобов'язаними?

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій.

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В умовах мобілізації багато військовозобов’язаних стикаються з питанням догляду за близькими родичами, зокрема, батьками з інвалідністю. Один із таких випадків стосується чоловіка, чия мати є особою з інвалідністю II групи, а всі її діти мають військовий обов’язок. Чи є можливість отримати вибіркову відстрочку в такій ситуації?

Юрист пояснив, що згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку від призову надають військовозобов’язаним, які доглядають за одним із батьків з інвалідністю I чи II групи. Для цього має виконуватися умова відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними і можуть забезпечувати догляд.

У разі, якщо всі діти особи з інвалідністю є військовозобов’язаними, лише один із них може здійснювати догляд. В такому випадку вибір опікуна робить сама особа з інвалідністю, подаючи відповідну заяву.

Які документи потрібні

В першу чергу потрібна заява матері, яку слід оформити за формою, затвердженою додатком 15 до Постанови КМУ №560. У ній зазначається, кого з дітей вона обирає для забезпечення догляду.

Також потрібно надати свідоцтва про народження дітей, копію паспорта, а також військовий обліковий документ (паперовий або електронний через "Дію").

Надалі, щоб отримати відстрочку після встановлення опіки, необхідні такі документи:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення суду про призначення опікуна.

Надалі дитина, яку матір обере опікуном має написати заяву на отримання відстрочки від призову на військову службу та подати її разом із додатками, передбаченими постановою КМУ №560) до ТЦК та СП — особисто військовозобов'язаною особою.

Нагадаємо, 28 лютого 2025 року відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, надані Міністерством економіки України або через застосунок "Дія" втратять свою чинність — що треба робити далі.

Також громадяни, у сім'ї яких загинув родич на фронті, можуть отримати відстрочку від мобілізації.