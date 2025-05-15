Отсрочки для учителей - влияет ли на отсрочку работа в двух местах

Детский тренер со своей командой. Фото: Федерация баскетбола города Киева

Школьный учитель имеет право устроиться на дополнительную работу в другое учебное заведение. И даже если его ставка там будет меньше необходимого для оформления отсрочки порога, то, при наличии достаточного уровня ставки на основной работе, отсрочка от мобилизации за педагогом сохранится.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские педагоги имеют право получить отсрочку от мобилизации, при условии соблюдения соответствующих требований.

Одним из таких требований является необходимость рабочей ставки не менее 0,75 стандартного показателя.

К юристам обратился гражданин, который работает в школе. Он поинтересовался, имеет ли он, работая школьным учителем на полную ставку, устроиться еще и тренером в ДЮСШ на 0,5 ставки.

"Да, Вы имеете на это право", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка сохраняется или аннулируется

Юрист также добавил, что эта дополнительная работа с уровнем ставки, который меньше требований Закона Украины о мобилизации, не повлияет на отсрочку для педагога, поскольку он имеет основную работу с достаточным уровнем ставки.

"При этом отсрочка сохраняется", — отметил, комментируя такую ситуацию, Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли учителей мобилизовать во время летних каникул.

Добавим, мы сообщали о том, какие два важных условия нужно выполнить педагогу, чтобы получить отсрочку от мобилизации.