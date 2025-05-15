Відстрочки для учителів - чи впливає на відстрочку робота у двох місцях

Дитячий тренер зі своєю командою. Фото: Федерація баскетболу міста Києва

Шкільний учитель має право влаштуватися на додаткову роботу в інший навчальний заклад. І навіть якщо його ставка там буде меншою за необхідний для оформлення відстрочки поріг, то, за наявності достатнього рівня ставки на основній роботі, відстрочка від мобілізації за педагогом збережеться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи впливає друга робота педагога на відстрочку

Українські педагоги мають право отримати відстрочку від мобілізації, за умови дотримання відповідних вимог.

Однією із таких вимог є необхідність робочої ставки не менш ніж 0,75 стандартного показника.

До юристів звернувся громадянин, який працює у школі. Він поцікавився, чи має він, працюючи шкільним учителем на повну ставку, влаштуватися ще й тренером у ДЮСШ на 0,5 ставки.

"Так, Ви маєте на це право", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка зберігається чи анулюється

Юрист також додав, що ця додаткова робота із рівнем ставки, який є меншим за вимоги Закону України про мобілізацію, не вплине на відстрочку для педагога, оскільки він має основну роботу із достатнім рівнем ставки.

"При цьому відстрочка зберігається", — зазначив, коментуючи таку ситуацію, Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть учителів мобілізувати під час літніх канікул.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві важливі умови потрібно виконати педагогу, аби отримати відстрочку від мобілізації.