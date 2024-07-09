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Отсрочка для педагогов без научной степени — адвокат указала на нюансы

9 июля 2024 19:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации 2024 — получат ли преподаватели без ученой степени
Отсрочка от мобилизации для педагогов. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже в условиях полномасштабной войны для некоторых категорий военнообязанных мужчин украинское законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации. В частности, таким правом могут воспользоваться некоторые работники отрасли образования.

Однако могут ли быть освобождены от военной службы педагоги, не имеющие научной степени — на этот вопрос ответила адвокат Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

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По словам правозащитницы, сейчас в Украине получить отсрочку могут педагоги профессиональных высших, профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и общеобразовательных школ. К ним относятся научные и научно-педагогические работники высших и профессиональных вузов, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

Но должно быть соблюдено условие — они работают в соответствующих учреждениях или учреждениях по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Таким образом, согласно украинскому законодательству, преподаватели университетов, не имеющие научной степени, не могут получить отсрочку.

Отметим, данный вопрос регулируется ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

 

Отсрочка от мобилизации 2024 — получат ли преподаватели без ученой степени
Мобилизация украинских преподавателей. Коллаж: Новини.LIVE

"В основном это ассистенты, старшие преподаватели, просто преподаватели, которые, в том числе обеспечивают проведение лабораторных работ, практических занятий, семинарские занятия в вузах. Сейчас сложилась ситуация, что студенты — мужчины определенных форм обучения имеют право на отсрочку, а их преподаватели мужского пола — нет", — уточнила адвокат.

В то же время Лариса Кись добавила, что отсрочку смогут получить те мужчины, которые работают школьными учителями и при этом не имеют научной степени.

Раньше мы писали, когда учитель рискует потерять право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, что в Минобороны назвали условия получения студентами отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, кто имеет право отсрочку от мобилизации с 1 июля.

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