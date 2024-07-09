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Відстрочка для педагогів без наукового ступеня — адвокатка вказала на нюанси

9 липня 2024 19:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації 2024 — чи отримають викладачі без наукового ступеня
Відстрочка від мобілізації для педагогів. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Навіть в умовах повномасштабної війни для деяких категорій військовозобов'язаних чоловіків українське законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації. Зокрема таким правом можуть скористатися  деякі працівники галузі освіти.

Проте, чи можуть бути звільнені від військової служби педагоги, які не мають науковий ступінь — на це питання відповіла адвокатка Лариса Кісь в коментарі РБК-Україна.

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За словами правозахисниці, наразі в Україні отримати відстрочку можуть педагоги фахових передвищих, професійних (професійно-технічних) закладів освіти та загальноосвітніх шкіл. До них належать наукові та науково-педагогічні працівники вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Але має бути дотримана умова — вони працюють у відповідних закладах або установах за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Таким чином, відповідно до українського законодавства, викладачі університетів, які не мають наукового ступеня не можуть отримати відстрочку.

Зазначимо, дане питання регулює ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

 

Відстрочка від мобілізації 2024 — чи отримають викладачі без наукового ступеня
Мобілізація українських викладачів. Колаж: Новини.LIVE

"Здебільшого це асистенти, старші викладачі, просто викладачі, які у тому числі забезпечують проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарські заняття у вишах. Наразі склалася ситуація, що студенти — чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, а їх викладачі чоловічої статі — ні", — уточнила адвокатка.

Водночас Лариса Кісь додала, що відстрочку зможуть отримати ті чоловіки, які працюють шкільними вчителями та при цьому не мають наукового ступеня. 

Раніше ми писали, коли вчитель ризикує втратити право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Міноборони назвали умови для отримання студентами відстрочки від мобілізації. 

Також ми інформували, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня. 

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