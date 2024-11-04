Отсрочка от мобилизации – что влияет на отсрочку для учителей

Отсрочка для педагогов — влияет ли дефицитная ВОС
Украинские педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии соответствующей педагогической нагрузки. На отсрочку не влияет военно-списочная специальность педагога, даже с дефицитной специальностью его не могут мобилизовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Главное условие отсрочки для педагогов
Согласно действующему законодательству, работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации.
Для этого они должны иметь педагогическую нагрузку в объеме не менее 0,75 стандартной педагогической ставки.
Влияет ли на отсрочку военно-учетная специальность
Вместе с тем, на отсрочку для педагогов, при соблюдении требования с погрузкой, не влияет военно-учетная специальность (ВУС) этого гражданина.
"Ваше основание для отсрочки никак не связано с вашей ВУС (дефицитная она или нет)", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы раньше писали о сроках и правилах оформления отсрочки от мобилизации для педагогов.
Добавим, мы писали о том, кого из работников педагогической сферы могут мобилизовать.
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