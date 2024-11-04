Отсрочка от мобилизации – что влияет на отсрочку для учителей

Педагог на уроке. Фото: hovorymo.live

Украинские педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии соответствующей педагогической нагрузки. На отсрочку не влияет военно-списочная специальность педагога, даже с дефицитной специальностью его не могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Главное условие отсрочки для педагогов

Согласно действующему законодательству, работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны иметь педагогическую нагрузку в объеме не менее 0,75 стандартной педагогической ставки.

Влияет ли на отсрочку военно-учетная специальность

Вместе с тем, на отсрочку для педагогов, при соблюдении требования с погрузкой, не влияет военно-учетная специальность (ВУС) этого гражданина.

"Ваше основание для отсрочки никак не связано с вашей ВУС (дефицитная она или нет)", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о сроках и правилах оформления отсрочки от мобилизации для педагогов.

Добавим, мы писали о том, кого из работников педагогической сферы могут мобилизовать.