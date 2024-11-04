Відстрочка від мобілізації — що впливає на відстрочку для учителів

Педагог на уроці. Фото: hovorymo.live

Українські педагоги мають право на відстрочку від мобілізації за умови наявності відповідного педагогічного навантаження. На відстрочку не впливає військово-облікова спеціальність педагога, навіть з дефіцитною спеціальністю його не можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Головна умова відстрочки для педагогів

Згідно із чинним законодавством, працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони повинні мати педагогічне навантаження в обсязі, не меншому за 0,75 стандартної педагогічної ставки.

Чи впливає на відстрочку військово-облікова спеціальність

Разом з тим, на відстрочку для педагогів, за умови дотримання вимоги з навантаженням, не впливає військово-облікова спеціальність (ВОС) цього громадянина.

"Ваша підстава для відстрочки аж ніяк не пов'язана з вашою ВОС (дефіцитна вона чи ні)", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про терміни та правила оформлення відстрочки від мобілізації для педагогів.

Додамо, ми писали про те, кого із працівників педагогічної сфери таки можуть мобілізувати.