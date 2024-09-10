Відстрочка від мобілізації 2024 — скільки діє для українських педагогів

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку від мобілізації. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема це стосується педагогів, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Для оформлення звільнення від мобілізації вони мають звернутися до ТЦК та СП.

Скільки діятиме така відстрочка та як часто її необхідно буде оновлювати, пояснюємо далі у матеріалі.

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Так, варто зауважити, що це питання регулює постанова Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Педагог на парі в університеті. Фото: google.com

Коли педагогам потрібно подовжувати відстрочку

Відповідно до вищезгаданого документа, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом президента.

Варто зауважити, що закон про запровадження дії воєнного стану та закон про загальну мобілізацію в Україні приймають кожні 90 днів. А це означає, що всі військовозобов'язані, які мають право на відстрочку повинні її поновлювати кожні три місяці.

Проте, важливий нюанс — відлік 90 днів починається не з дати, коли військовозобов'язаний оформить відстрочку від мобілізації, а з дати прийняття відповідних законів. Тобто, відстрочка може діяти місяць-два, а після її треба буде знову продовжувати.

У постанові також йдеться, що для продовження терміну дії відстрочки, потрібно подати комісії заяву у паперовій або електронній формі.

Додамо, востаннє парламент подовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року. Тобто, ближче до цієї дати військовозобов'язані повинні повторно звернутись до ТЦК та СП.

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