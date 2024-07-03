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Отсрочка для родственника пропавшего без вести — как ее оформить

3 июля 2024 22:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для родственников погибших или пропавших без вести военных.
Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период. Для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Одной из причин для получения отсрочки от мобилизации является наличие у военнообязанного гражданина близкого родственника, погибшего во время войны или считающегося пропавшим без вести.

Эта отсрочка, как отметили юристы, предоставляется автоматически после того, как в ТЦК получат соответствующие документы.

Куда подавать заявление об отсрочке

В ситуации, когда такой военнообязанный проживает не по месту регистрации, он может выбрать, в какой территориальный центр комплектования подавать заявление.

"Вам нужно либо подать документы в ТЦК, в котором вы стоите на учете, либо встать на учет в ТЦК по месту жительства и уже тогда подавать заявление в последний", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, адвокат Марина Бекало заявила, если отец погибнет во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, его сын может рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.

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