Отсрочка родственникам погибших военных – кто не имеет права на отсрочку

Прощание с погибшими военными. Фото: Facebook Павла Ткачука

Отсрочка для близких родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих не распространяется на несовершеннородных братьев. После изменений в отечественном законодательстве они лишились такого права.

Об этом рассказал народный депутат Украины Александр Федиенко.

Читайте также:

Отсрочка для родственников погибших воинов

В Украине действуют нормы законодательства, позволяющие предоставлять отсрочку от мобилизации близким родственникам погибших или пропавших без вести военнослужащих, участвующих в нынешней войне или антитеррористической операции 2014-2015 гг.

Эта отсрочка касается всех близких родственников — да, право отказаться от службы в ВСУ во время войны имеют все сыновья или братья погибшего или пропавшего без вести воина, а не какой-то конкретный.

Кто потерял право на отсрочку

Впрочем, одна категория военнообязанных лишилась своего права на отсрочку после изменений в законодательстве.

Как отметил народный депутат, речь идет о неполнородных братьях погибших или пропавших без вести участников российско-украинской войны.

Неполнородный брат — это тот, кто имеет с погибшим (пропавшим без вести) только отца или мать.

Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.