Отсрочка родственникам погибших военных – кто не имеет права на отсрочку

Отсрочка для родственников погибших — кто потерял такое право
Отсрочка для близких родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих не распространяется на несовершеннородных братьев. После изменений в отечественном законодательстве они лишились такого права.
Об этом рассказал народный депутат Украины Александр Федиенко.
Отсрочка для родственников погибших воинов
В Украине действуют нормы законодательства, позволяющие предоставлять отсрочку от мобилизации близким родственникам погибших или пропавших без вести военнослужащих, участвующих в нынешней войне или антитеррористической операции 2014-2015 гг.
Эта отсрочка касается всех близких родственников — да, право отказаться от службы в ВСУ во время войны имеют все сыновья или братья погибшего или пропавшего без вести воина, а не какой-то конкретный.
Кто потерял право на отсрочку
Впрочем, одна категория военнообязанных лишилась своего права на отсрочку после изменений в законодательстве.
Как отметил народный депутат, речь идет о неполнородных братьях погибших или пропавших без вести участников российско-украинской войны.
Неполнородный брат — это тот, кто имеет с погибшим (пропавшим без вести) только отца или мать.
Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.
Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.
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