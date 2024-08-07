Відстрочка родичам загиблих військових - хто не має права на відстрочку

Прощання із загиблими військовими. Фото: Facebook Павла Ткачука

Відстрочка для близьких родичів загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців не розповсюджується на неповнорідних братів. Після змін у вітчизняному законодавстві вони втратили таке право.

Про це розповів народний депутат України Олександр Федієнко.

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Відстрочка для родичів загиблих воїнів

В Україні діють норми законодавства, які дозволяють надавати відстрочку від мобілізації близьким родичам загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців, які беруть участь у нинішній війні чи антитерористичній операції 2014-2015 рр.

Ця відстрочка стосується усіх близьких родичів — так, право відмовитися від служби в ЗСУ під час війни мають усі сини чи брати загиблого чи зниклого безвісти воїна, а не якийсь конкретний.

Хто втратив право на відстрочку

Втім, одна категорія військовозобов’язаних втратила своє право на відстрочку після змін у законодавстві.

Як зазначив народний депутат, йдеться про неповнорідних братів загиблих чи зниклих безвісти учасників російсько-української війсни.

Неповнорідний брат — це той, хто має із загиблим (зниклим безвісти) лише спільного батька чи матір.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.