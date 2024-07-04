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Отсрочка для родственников погибших военных — кого могут мобилизовать

4 июля 2024 18:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кого из родственников погибших военнослужащих могут призвать в ВСУ
Оформление отсрочки в ТЦК Фото: Facebook МОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Близкие родственники погибших в составе военных подразделений могут получить отсрочку от мобилизации. Но это не касается тех, чьи родители или братья погибли в составе армии Советского Союза, вооруженные силы этого государства не имеют отношения к Украине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для родственников погибших

В Украине идет мобилизация, в рамках которой определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.

Речь идет, в частности, о тех гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, находятся в рядах Вооруженных Сил.

Учитываются ли советские времена

Впрочем, это правило относится далеко не ко всем представителям этой категории.

Так, близкий родственник (брат) военнослужащего, погибшего во время пребывания в армии во времена СССР, не будет иметь права на отсрочку.

"Такого человека могут мобилизовать, если у него нет оснований для отсрочки", — пояснил Юрий Айвазян.

Гибель брата в советской армии не является основанием.

Напомним, адвокат Марина Бекало заявила, если отец погибнет во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, его сын может рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.

СССР мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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