Кого із родичів загиблих військовослужбовців можуть призвати до ЗСУ

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Facebook МОТЦК та СП

Близькі родичі загиблих у складі військових підрозділів можуть отримати відстрочку від мобілізації. Але це не стосується тих, чиї батьки чи брати загинули в складі армії Радянського Союзу, збройні сили тієї держави не мають відношення до України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для родичів загиблих

В Україні триває мобілізація, в рамках якої певні категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від призову.

Йдеться, зокрема, про тих громадян, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти, перебувають у лавах Збройних сил.

Чи враховуються радянські часи

Втім, це правило стосується далеко не усіх представників цієї категорії.

Так, близький родич (брат) військовослужбовця, який загинув під час перебування в армії у часи СРСР, не матиме права на відстрочку.

"Таку людину можуть мобілізувати, якщо вона не матиме підстави для відстрочки", — пояснив Юрій Айвазян.

Загибель брата у радянській армії не є такою підставою.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало заявила, якщо батько загине під час забезпечення національної безпеки і оборони України, його син може розраховувати на відстрочку від мобілізації.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.