Отсрочка от мобилизации – оформление отсрочки для студентов – как студенту оформить отсрочку

Студенты на военной кафедре. Фото: varta1

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Важно помнить, что студенты, которые учатся не по месту регистрации, должны подавать заявления об отсрочке в территориальный центр комплектования, в котором они состоят на военном учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Отсрочка для студентов

Студенты украинских учреждений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны получить справку из ЕГЭБО и подать ее вместе с заявлением об отсрочке в территориальный центр комплектования.

Куда студент должен подать заявление

Часть студентов учится не в тех населенных пунктах, в которых зарегистрирована и состоит на военном учете.

Андрей Карпенко объяснил, в какой именно территориальный центр комплектования такие студенты должны подавать документы.

"Заявление нужно подавать в ТЦК и СП, где студент состоит на военном учете", — подчеркнул юрист.