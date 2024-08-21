Отсрочка от мобилизации – оформление отсрочки для студентов – как студенту оформить отсрочку

Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление
Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Важно помнить, что студенты, которые учатся не по месту регистрации, должны подавать заявления об отсрочке в территориальный центр комплектования, в котором они состоят на военном учете.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Отсрочка для студентов
Студенты украинских учреждений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.
Для этого они должны получить справку из ЕГЭБО и подать ее вместе с заявлением об отсрочке в территориальный центр комплектования.
Куда студент должен подать заявление
Часть студентов учится не в тех населенных пунктах, в которых зарегистрирована и состоит на военном учете.
Андрей Карпенко объяснил, в какой именно территориальный центр комплектования такие студенты должны подавать документы.
"Заявление нужно подавать в ТЦК и СП, где студент состоит на военном учете", — подчеркнул юрист.
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